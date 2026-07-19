Владислав Овчинский: Новый жилой дом в Бескудниково возвели по проекту «Московские кварталы»

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

В северном округе столицы в рамках городского проекта «Московские кварталы» завершено возведение новостройки общей площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Адрес нового дома: Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 3

«В Бескудниковском районе завершено строительство жилого комплекса, в нем 364 квартиры жилой площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Дом построен по монолитной технологии, которая обеспечит высокую надежность и долговечность эксплуатации здания. Благодаря г-образной форме новостройки удалось создать приватное дворовое пространство. Здесь оборудованы детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием из каучуковой крошки, а также место для спокойного отдыха. Рядом уже сформирована вся необходимая инфраструктура: работают школы, спортивные объекты, магазины и крупный торговый центр, а до ближайшей станции метро “Селигерская” можно дойти всего за семь минут», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Первый этаж здания отдан под нежилые помещения: там разместились комнаты для консьержа и просторные колясочные, где легко хранить детские коляски, велосипеды и самокаты. Предусмотрены свободные коммерческие площади. Для автовладельцев построена подземная парковка, а для гостей дома организованы наземные парковочные карманы.

Прямо у дома раскинулся ухоженный парк «Орловский сад», а чуть дальше — парк имени Святослава Федорова с фонтанами, беседками и скейт-парком для молодежи. Также в шаговой доступности находятся живописные «Ангарские пруды» с прогулочными маршрутами и спортивными зонами у воды.