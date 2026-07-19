Спасатели МЧС в Подмосковье 32 раза выезжали на тушение пожаров 18 июля Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Московской области 32 раза выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

По данным ведомства, на пожарах спасли одного человека, еще один пострадал, эвакуированы 53 человека. Также спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека, один спасен.

Один из пожаров произошел 18 июля в дачном доме в городском округе Дубна. Сообщение о возгорании поступило в 13:55. К прибытию первых подразделений строение горело по всей площади. Огонь удалось локализовать на площади 25 квадратных метров к 14:15, открытое горение ликвидировали через две минуты. Полностью пожар потушили к 15:05. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину устанавливают дознаватели.