Владислав Овчинский: Строителей Москвы ждут на бесплатных семинарах по цифровым сервисам

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики

В Москве стартует серия обучающих семинаров для специалистов строительной отрасли. Программа, организованная Департаментом градостроительной политики, входящим в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, призвана помочь застройщикам, проектировщикам и подрядчикам увереннее работать с электронными государственными услугами и городскими цифровыми платформами.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на семинарах эксперты разберут ключевые процедуры, с которыми специалисты сталкиваются ежедневно.

«Сегодня скорость реализации строительных проектов во многом зависит от того, насколько уверенно специалисты работают с цифровыми сервисами. Даже небольшие ошибки при подаче документов могут приводить к задержкам и дополнительным согласованиям. Такие семинары помогают повысить качество подготовки документов и сделать работу с государственными услугами более эффективной», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В программе семинаров — практический разбор порядка получения широкого перечня услуг в электронном формате. В частности, речь пойдёт об оформлении разрешений на проведение земляных работ, размещении временных объектов и установке ограждений. Отдельное внимание уделят градостроительным планам земельных участков и записи на контрольно-геодезическую съёмку. Особую актуальность эти знания имеют при возведении домов по программе реновации: качественно и своевременно оформленная техническая документация позволяет ускорить старт строительства.

График семинаров на июль – сентябрь 2026 года уже опубликован на портале mos.ru на странице Департамента градостроительной политики. Участие в мероприятиях свободное.