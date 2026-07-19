Моржиха Тамара поселилась в Московском зоопарке Фото: пресс-служба Департамента культуры Москвы

В Московском зоопарке появилась новая обитательница — 11-летняя моржиха Тамара. Она прибыла из дельфинария Краснодарского края и после карантина поселилась в павильоне «Ластоногие». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первые четыре недели Тома провела на карантине, адаптируясь к новым условиям во внутренних вольерах под присмотром зоологов. В начале июля ее переселили в уличный бассейн, где она теперь осваивается в компании соседей — моржих Раи и Роузи, самца ларги Буси и двух морских зайцев — Чарли и Макса.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что Тамара постепенно привыкает к новому месту и другим животным. Сначала знакомство происходило через заграждение, а 8 июля моржиху выпустили в общий бассейн. Моржи — социальные и очень тактильные животные, поэтому в первый день Тома обнимала соседок, пробовала воровать у них рыбу и проверяла границы дозволенного на тренингах.

Тамара быстро адаптировалась и уже участвует в ветеринарных тренингах, хорошо откликаясь на команды «голос», «переворот» и «вальс» — во время которой она крутится. В зоопарке ей обеспечили естественный цикл смены сезонов и освещения, что благоприятно влияет на самочувствие ластоногих, привыкших к климату северных широт.

Сейчас моржиха весит 550 кг. Ее рацион постепенно расширяют: к сельди, кальмару и мойве добавили кету, в перспективе — креветки и мидии. Со временем из-за пребывания на свежем воздухе окрас Тамары потемнеет, и она обрастет шерстью.