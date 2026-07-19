Владимир Ефимов: На Троицкой линии метро завершена проходка первого тоннеля

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о пройденном первом перегонном тоннеле в рамках строительства второго этапа Троицкой линии метро поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Тоннелепроходческий щит «Ольга» завершил работы над левым перегонным тоннелем протяженностью 1,6 километра между действующей станцией «Новомосковская» и строящейся «Сосенки». Он стал первым готовым тоннелем на втором этапе создания Троицкой линии», - отметил заммэра, уточнив, что всего здесь установлено 1151 монтажное кольцо.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, во время проходки щит пересек Калужское шоссе и русло реки Сосенки, на берегу которой была создана установка тоннельной вентиляции.

Заммэра также добавил, что проходку правого тоннеля выполняет щит «Татьяна». Он уже прошел первые 480 метров пути.

Напомним, при помощи ТПМК «Ольга» проводилась проходка перегонов на четырех линиях метро. В их числе Таганско-Краснопресненская, Некрасовская, БКЛ, а также первый этап Троицкой линии. В совокупности щит помог проложить свыше 12,5 километра тоннелей.

Сейчас строится перегон второго этапа от станции «Ватутинки» до станции «Кедровая». Правый тоннель здесь прокладывает щит «Натали», преодолевший уже более 300 метров маршрута. А в целом его длина достигает свыше 2,5 километра.

Станцию «Сосенки» построили на 12 процентов. В частности, там почти выполнен вынос коммуникаций из будущей зоны строительства. Кроме того, почти готовы ограждающие конструкции котлована. Земляные работы завершили более чем наполовину. Помимо этого, началось устройство гидроизоляции.

В планах - завершение работ на всех станциях второго этапа Троицкой линии в 2029 году.

О том, что выполнена проходка тоннеля от «Новомосковской» до «Сосенок», ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На первом этапе строительства Троицкой линии возвели 11 станций. В октябре прошлого года мэр дал старт второму этапу: от «Новомосковской» до «Троицка».

Поезда поедут по Троицкой линии метро от «ЗИЛа» в Даниловском районе до города Троицка. Длина маршрута - более 43 километров. На нем откроют 17 станций. Это будет один из самых длинных радиусов метро Москвы и самый большой за МКАДом.