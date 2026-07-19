Максим Ликсутов: Фестиваль к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» пройдет на Северном речном вокзале

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На Северном речном вокзале 22 августа проведут фестиваль, приуроченный к 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что сегодня главная промышленная площадка столицы объединяет более 240 высокотехнологичных компаний. Как рассказали в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, там работают свыше 33 тысяч человек.

«За 20 лет ОЭЗ “Технополис Москва” превратилась в одну из главных промышленных площадок страны. Здесь сосредоточены передовые производства – от микроэлектроники до биомедицины и робототехники. Мы хотим, чтобы москвичи увидели эту инфраструктуру вживую», - отметил заммэра, добавив, что поэтому ОЭЗ проводит специальное мероприятие на Северном речном вокзале.

Как сообщил Ликсутов, гости смогут узнать подробнее о современных производствах, пообщаться с экспертами и провести время на одной из самых красивых набережных Москвы.

Программа рассчитана на посетителей всех возрастов. На гига-выставке гости увидят продукцию резидентов ОЭЗ и экспонаты из музеев предприятий. А еще желающих ждут лекции экспертов, ток-шоу, квизы, мастер-классы, профориентационные консультации.

Отдельный блок посвятят экологии. В частности, на площадке покажут опыты с биоразлагаемыми материалами и проведут выставку электромобилей «Зеленый транспорт». При помощи интерактивного калькулятора каждый сможет проверить, какой экологический след оставляет его семья. В зоне «Вторая жизнь электроники» старые смартфоны и планшеты можно будет сдать на утилизацию. Дети нарисуют коллективное граффити «Экогород будущего».

Для студентов, предпринимателей и инвесторов откроют отдельную площадку. Там можно будет пообщаться с представителями вузов и компаний в формате нетворкинга. Для детей от 4 лет проведут научные эксперименты, игры и мастер-классы. Малышей встретит аниматор Технарик. Гости попробуют поработать за интерактивными столами компании «Некс-Т».

На площадке также разместят фотозоны, творческую площадку, передвижные кафе с полезным питанием и зону с шахматами. Плюс ко всему устроят занятия по зумбе и мастер-класс по рыбной ловле. Праздник завершится шоу-программой с выступлением заслуженного артиста России Валерия Сюткина. Для участия требуется предварительная регистрация.