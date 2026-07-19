Ефимов: Во втором квартале 2026 года жители 75 домов получили квартиры по реновации

Владимир Ефимов. Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об оформивших свои права на новые квартиры участниках реновации из 75 старых домов. При этом жители 65 таких домов уже заселились в современные жилые комплексы.

«Во втором квартале 2026 года правообладателями комфортных квартир в современных домах стали жители еще 75 домов, включенных в программу реновации – более 12,8 тысячи человек. Это почти на 60 процентов больше, чем за первый квартал», - отметил заммэра, уточнив, что тогда оформление документов на жилье в новостройках завершили москвичи из 49 расселяемых зданий.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, участники переселения переедут по новым адресам и город начнет готовить их старые дома к демонтажу, чтобы использовать освободившиеся площадки под строительство современных жилых комплексов и социальной инфраструктуры.

Жилье для переселенцев выделяют уже с ремонтом. Поэтому при желании можно без задержек заезжать в новую квартиру, подписав нужные документы.

«Больше всего домов, в которых в апреле - июне все жители завершили оформление документов для переселения, расположено на востоке Москвы – 16», - сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что за эти же месяцы на севере и северо-востоке города появились по 10 таких адресов. На юго-востоке столицы новым жильем по реновации были обеспечены за это время полностью все, кто жил в девяти старых пятиэтажках.

В Градостроительном комплексе столицы рассказали, что всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. Подробности о квартирах и домах по программе - по ссылке. В целом в новые квартиры благодаря реновации переедет почти миллион жителей столицы. А расселить предстоит 5176 устаревших домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять планы по программе. Известно, что при строительстве монолитного жилого комплекса по реновации в районе Щербинка были использованы технологии объемно-блочного домостроения - об этом ранее рассказал мэр Москвы.