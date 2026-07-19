Максим Ликсутов: ОЭЗ Москвы приняла на работу первый выпуск колледжа электроники и информатики НИУ МИЭТ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о принятых на работу в пять компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» молодых специалистах. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что речь идет о первом выпуске колледжа электроники и информатики Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Выпускники получили дипломы техников в области микроэлектроники.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание подготовке кадров для наукоемких отраслей, в том числе в области микроэлектроники. Технический колледж опорного вуза ОЭЗ Москвы — НИУ МИЭТ — развивает формат дуального обучения с предприятиями особой экономической зоны», - отметил заммэра.

Он напомнил, что на базе компаний-резидентов студенты проходят практику и закрепляются на рабочих местах. Во время обучения они осваивают до четырех профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда, подчеркнул Ликсутов.

С 2024 года колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ принимает выпускников 9 и 11 классов для подготовки востребованных специалистов. Сюда входят техники, монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, сборщики изделий электронной техники, сборщики микросхем, операторы изделий твердотельной электроники, в том числе по прецизионной фотолитографии и элионным процессам.

С первого курса студентов принимают на практику ключевые предприятия-партнеры. В их числе - завод «Микрон», предприятие «Завод ПРОТОН», научно-производственная компания «НМ-Тех», группа компаний «Электронинвест», научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» и Зеленоградский нанотехнологический центр.

Поступившие в колледж после 11 класса могут устроиться на работу практически сразу. Первый выпуск уже работает инженерами-разработчиками, операторами технологических установок, операторами фотолитографии 200 миллиметров, операторами-наладчиками обрабатывающих центров с числовым программным управлением и слесарями-сборщиками радиоэлектронной аппаратуры.

Напомним, для ОЭЗ «Технополис Москва» этот год стал юбилейным - 20 лет со дня основания. Сегодня ОЭЗ является ключевым хабом отечественной промышленности и центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Свои производства здесь локализовали более 240 высокотехнологичных предприятий.