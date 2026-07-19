Владислав Овчинский: в СВАО выбрали подрядчика для строительства семи домов по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В столице продолжается реализация программы реновации, охватывающей около миллиона москвичей и предусматривающей расселение 5176 домов. На этот раз определён подрядчик для проектирования и строительства сразу семи жилых комплексов в Северо-Восточном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Новостройки возведут в трех районах на северо-востоке столицы, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. – В Марьиной Роще на участках площадью более 2,3 гектара построят четыре жилых комплекса общей площадью квартир почти 45 тысяч квадратных метров. Еще два дома появятся в Бутырском районе на участках площадью свыше 0,9 гектара, общая площадь квартир превысит 36,2 тысячи квадратных метров. Также в Лосиноостровском районе на участке почти 0,9 гектара возведут новостройку площадью квартир почти 22 тысячи квадратных метров».

Проектировщики уже заложили в новые комплексы современные стандарты комфорта и доступности. Все входные группы будут оборудованы без ступеней, а просторные вестибюли и лифты последнего поколения сделают передвижение по дому удобным для маломобильных граждан. Кроме того, в каждом из семи домов запроектированы подземные автомобильные паркинги.

Особое внимание уделят и придомовым территориям. Во дворах новых жилых комплексов проведут полноценное благоустройство: появятся зоны для тихого отдыха и активных занятий, детские и спортивные площадки, а также высадят зелёные насаждения. Фасады зданий разработают по индивидуальным проектам с учётом сложившейся архитектурной среды районов.