Владислав Овчинский: на севере Москвы выбран застройщик для шести домов по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики

В столице продолжается системная работа по обновлению жилого фонда. На этот раз важный этап программы реновации начинается в Головинском районе Северного административного округа. По итогам открытых конкурсных процедур выбран подрядчик, который займется проектированием и возведением сразу шести жилых комплексов.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, участки под новое строительство уже сформированы. Их общая площадь превышает 8,6 гектара. Что касается жилого фонда, то общая площадь квартир в будущих новостройках составит более 218 тысяч квадратных метров.

«Каждый жилой комплекс будет построен по индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий и высококачественных материалов. Это позволит обеспечить будущих жителей надежным и комфортным жильем, рассчитанным на долгие годы эксплуатации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Проект предусматривает не только возведение жилых секций, но и продуманную инфраструктуру. На первых нежилых этажах появятся помещения для магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов — всего, что необходимо для повседневной жизни.

Особое внимание уделяется и пространству вокруг домов. Придомовые территории пройдут комплексное благоустройство: во дворах установят современные игровые и спортивные площадки с безопасными покрытиями, разобьют зоны для тихого отдыха и прогулок, выполнят озеленение и смонтируют новую систему наружного освещения.

Отметим, что Москва традиционно удерживает лидирующие позиции в стране по объемам жилищного строительства.