На ВДНХ родилась овечка редкой миниатюрной породы Фото: пресс-служба ВДНХ

В конце июня на «Городской ферме» ВДНХ произошло радостное событие — на свет появилась малышка редчайшей породы уэссан. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

Новорожденная стала дочкой овец по кличкам Пятнашка и Юлий. Сейчас кроха заметно окрепла, уверенно стоит на ногах и с большим любопытством исследует окружающий мир. Ее густая рыжеватая шерстка с плотными кудряшками делает ее невероятно похожей на мягкую игрушку. Порода уэссан признана одной из самых маленьких в мире, поэтому даже повзрослевшие особи выглядят по-детски трогательно.

По наблюдениям зоологов, малышка растет очень активной и общительной, а ее покладистый нрав вызывает у сотрудников фермы особую симпатию. Сейчас она питается исключительно материнским молоком, но уже через пару недель ее меню пополнится душистым сеном. Мама Пятнашка чувствует себя превосходно и постоянно находится рядом со своим рыжим сокровищем, не отпуская его ни на шаг. За всей семьей установлен круглосуточный контроль специалистов, которые обеспечивают животным максимальный уют и покой.

Всего на «Городской ферме» ВДНХ обитает около 90 животных — от кур и кроликов до грациозных оленей и рогатого скота. Для посетителей здесь регулярно проводят мастер-классы, а также работает уютное кафе.