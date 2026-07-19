Владислав Овчинский рассказал о старте застройки пяти гектаров в рамках программы реновации на юго-западе Москвы

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Юго-Западном административном округе столицы определен исполнитель для возведения сразу трех жилых комплексов в рамках городской программы реновации. Победитель открытых торгов приступит к проектированию и строительству объектов в Обручевском районе.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, под новые дома выделены участки общей площадью порядка пяти гектаров. Два здания разместятся на улице Архитектора Власова (земельные участки 33А и 37), еще одно — на Профсоюзной улице (земельный участок 58/32). Суммарная площадь квартир в этих новостройках превысит 83 тысячи квадратных метров.

«Территорию вокруг домов благоустроят: сделают детские площадки с мягким прорезиненным покрытием, спортивные зоны и места для тихого отдыха. Первые нежилые этажи новостроек отведут под размещение объектов повседневной инфраструктуры. В будущем здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки, досуговые и образовательные центры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Архитектурный облик каждого дома разработают индивидуально, чтобы новые строения гармонично вписались в окружающую квартальную застройку. Входные группы оформят по единым стандартам программы: просторные холлы, отдельные помещения для хранения колясок и велосипедов, бесшумные лифты и продуманная безбарьерная среда сделают проживание комфортным для всех категорий жильцов.

Напомним, что программа реновации была утверждена в августе 2017 года и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Например, на юге столицы уже введено в эксплуатацию 42 новостройки, а строительство еще 14 объектов находится в активной фазе.