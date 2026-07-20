Ефимов: С начала года около 1,6 тысячи семей в СЗАО переехали по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о переселении семей в новые квартиры по реновации в Северо-Западном округе столицы.

«С начала 2026 года на северо-западе Москвы около 1,6 тысячи семей переехали в современные новостройки в рамках программы реновации. Они спроектированы с учетом безбарьерной среды, что особенно удобно для семей с детьми и маломобильных граждан», - отметил заммэра.

Он уточнил, что дворы благоустроены и озеленены. В них продуманы зоны для активного и спокойного отдыха как взрослых, так и детей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, программа реновации на северо-западе столицы охватывает 432 дома: 58 из них уже полностью расселены, а 33 находятся в процессе расселения. Под заселение в округе передано 30 новостроек, подчеркнул заммэра.

Новые дома построены с учетом современных стандартов качества и безопасности. Там находятся квартиры с улучшенной планировкой.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в Южном Тушине переехали больше всего семей – почти 550.

«А в Северном Тушине новоселами с начала года стали около 520 семей. Во всех квартирах уже выполнена улучшенная отделка», - рассказали в ведомстве.

Желающие вправе получить бесплатную помощь города - машину и грузчиков во время переезда. Достаточно обратиться в центр информирования или заполнить заявку на mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что сотрудники ведомства оказывают помощь новоселам при оформлении документов на выделяемые квартиры.

«Записаться на подписание договора в удобное время можно онлайн через суперсервис «Переезд по программе реновации». С начала года в Северо-Западном округе правообладателями нового жилья стали свыше 2,9 тысячи человек», - сообщила столичный министр.

Она уточнила, что больше всего таких жителей в Северном Тушине. Здесь уже более 950 человек оформили документы. Далее идет Южное Тушино - 760 получивших новую жилплощадь, потом район Хорошево-Мневники - свыше 590 человек.

Из трех старых домов в новый дом по реновации на улице Чапаева в Щербинке заселятся 147 жителей. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что всю информацию о реновации можно посмотреть на mos.ru. Подробности о новых квартирах и домах для участников программы - по ссылке. Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять планы по реновации.