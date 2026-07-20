Репетитор в Москве пытался похитить из квартиры ученика тысячу евро

Молодой московский репетитор разработал целый план, чтобы украсть у семьи ученика деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Репетитор пытался выкрасть из квартиры ученика, расположенной в центре Москвы, тысячу евро. Для этого он разработал целый план, однако его поймали с поличным. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как рассказало ведомство, 23-летний репетитор из Красноярска на протяжении полугода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь уроками с их сыном. За это время он успел запомнить всю планировку жилья, которое находится на Петровском бульваре. Он выяснил, что хозяева квартиры довольно часто оставляют двери незакрытыми. Более того, ключи от сейфа они постоянно оставляли на видном месте.

В Москве репетитор украл из сейфа пачку евро, но тут же попался Молодой парень решил обворовать квартиру, в которой проводил занятия для школьника. Репетитора поймали с поличным

«Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал "учителя" прямо у сейфа с конвертом в руках», - указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что репетитор пытался оправдаться, будто он просто решил зайти в гости, но глава семьи в такую чушь не поверил. Ведь в комнате была установлена камера наблюдения. В итоге молодого человека задержала полиция.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Преступнику выдана подписка о невыезде. Ему грозит до шести лет тюремного срока. В настоящий момент правоохранители проверяют, не является ли учитель серийным вором.

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