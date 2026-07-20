Владислав Овчинский: Монолитная часть новостройки на улице Речников почти построена

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В столичном районе Нагатинский Затон продолжается возведение жилого комплекса в рамках городской программы реновации. Объект, расположенный на месте расселенных домов по адресу: улица Речников, земельный участок 18/2, представляет собой два корпуса, объединенных общим подземным паркингом. Общая площадь здания превышает 47 тысяч квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислава Овчинского, в новостройке запроектирована 441 квартира. Жилая площадь комплекса составит порядка 25 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: десять квартир будут адаптированы для людей с ограниченной мобильностью. В них предусмотрены расширенные дверные проемы и специальные элементы планировки.

«Сейчас на площадке завершаются монолитные работы, идет устройство инженерных сетей подземной части, а также продолжается технологическое присоединение объекта к сетям», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Входные группы, холлы лифтов и коридоры запроектированы без порогов и ступеней, а полы на первом этаже будут находиться в единой плоскости с прилегающей территорией.

От дома до станции метро «Кленовый бульвар» можно дойти пешком всего за десять минут, а прогулка до музея-заповедника «Коломенское» или набережной Москвы-реки займет не более четверти часа. Кроме того, поблизости расположены школы, поликлиники, торговые центры и кафе.

Напомним, что программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, затрагивает интересы около миллиона москвичей и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Например, с начала ее действия в ЮВАО уже освобождено свыше 190 домов старого фонда.