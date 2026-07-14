Автомобиль перевернулся в ДТП на юге Москвы Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На юге Москвы, на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта, произошла серьёзная авария, в результате которой один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщили очевидцы порталу Москва 24, опубликовав кадры с места происшествия.

По предварительным данным, на регулируемом перекрёстке столкнулись три машины, среди которых было и такси. Один из автомобилей, двигавшийся впереди, от удара перевернулся и упал на соседнее авто, а затем в эту конструкцию врезалось такси, завершив цепную реакцию. Рядом с искореженными машинами на асфальте также лежит самокат, хотя его причастность к ДТП пока не установлена.

На месте аварии уже работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи, которые оказывают пострадавшим необходимую помощь. Движение транспорта на этом участке значительно затруднено, образовалась пробка, водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Все обстоятельства случившегося, включая точную причину столкновения и степень тяжести травм участников, сейчас выясняют правоохранители.