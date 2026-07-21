Ефимов: С начала года под заселение по реновации передано более 800 тыс. кв. м жилья

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о переданном в столице под заселение жилье по реновации.

«Программа реновации демонстрирует ежегодный рост темпов строительства. Так, в первом полугодии 2026-го было передано под заселение свыше 800 тысяч квадратных метров жилья. Это на 25 процентов превышает результат аналогичного периода прошлого года», - отметил заммэра.

Он уточнил, что лидером по этому показателю стал Юго-Восточный административный округ. Там за полгода передали под заселение более 160 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, всего в городе около 286 тысяч москвичей уже переехали или находятся в процессе переселения.

Новые дома полностью готовы для будущих жильцов. Важно, что территория около корпусов благоустроена, а также выполнено озеленение. При этом каждый двор оснастили детскими игровыми комплексами, спортивными площадками, уютными местами для тихого отдыха и прогулочными зонами. Нежилые первые этажи новостроек отдают под полезную для горожан инфраструктуру, например: пекарни, салоны красоты, пункты выдачи заказов, образовательные центры и многое другое.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в новостройках по реновации, в том числе и при отделке в квартирах, применяются качественные отечественные стройматериалы.

«Новые дома будут служить более ста лет. Ремонт в квартирах также рассчитан на многолетнюю бытовую эксплуатацию», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там разместили квартиры, адаптированные для людей с ограниченной мобильностью. В частности, в них сделали широкие дверные проемы и коридоры, специальные поручни в санузлах, а также удобную систему открывания окон.

Для жителей доступна услуга «Переезд по программе реновации». Оформив заявку, желающие получат бесплатно от города машину и грузчиков для перевозки вещей (подробнее - в центрах информирования населения и на mos.ru).

В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. О том, какими квартирами и домами город обеспечивает переселенцев в рамках программы, можно узнать по ссылке.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять намеченные планы по реновации. Мэр также рассказал о возведенном по программе монолитном жилом комплексе в районе Щербинка. Известно, что его строили, применяя технологии объемно-блочного домостроения.