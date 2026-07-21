Ефимов: Благоустройство Центрального московского ипподрома готово более чем на треть

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома (ЦМИ) поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Речь идет о благоустройстве вокруг сооружения. Здесь уже создаются комфортные места для прогулок.

«В Беговом районе столицы завершается комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома – готовность проекта превышает 90 процентов. Специалисты заканчивают возведение конюшен и Конного стадиона, а также реставрацию помещений Главного корпуса», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на территории площадью свыше 20 гектаров ведется благоустройство – уже выполнено более трети запланированных работ.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, здесь обустраивают новые пешеходные зоны, включая променад между Главным корпусом и Конным стадионом, создают зону отдыха с искусственным водоемом.

На 75 процентов уложен асфальт, обустроены дорожки Конного стадиона и установлены опоры спортивного освещения. Кстати, такие светильники дают возможность для проведения состязаний в пасмурную погоду и даже ночью.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров пояснил, что благоустроенное пространство ЦМИ превратится в комфортное место для прогулок и семейного отдыха.

«Здесь уже завершили устройство и отделку чаши декоративного водоема. На финальной стадии находится монтаж инженерных систем и оборудования водоподготовки», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что вокруг водоема уже размещают дорожки для пешеходов и зоны для тихого отдыха у воды. Плюс ко всему здесь появятся около 100 скамеек, урн, светильников и многое другое. При этом проведут и комплексное озеленение. В частности, ЦМИ украсят более 3 тысяч кустарников и деревьев, среди которых сосны, ели, каштаны и остролистные клены.

А еще создадут живую изгородь из кизильника, ее длина - 1,5 километра. Это зеленое ограждение разместят вдоль скаковой дорожки. В планах также обустроить газон на площади почти 6,5 гектара. Из них уже готово более 2 гектаров.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали о создании парковки почти на 50 мест для участников соревнований и сотрудников ипподрома. Из них 9 мест увеличенного размера - для маломобильных горожан. Еще 7 специальных мест выделили для коневозов. Два парковочных места оснастят зарядными станциями для электротранспорта.

О том, как проходит благоустройство сквера возле Центрального московского ипподрома, ранее рассказал Сергей Собянин.