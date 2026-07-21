Движение в районе Сущевского Вала в Москве затруднено из-за ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, на внутренней стороне ТТК в районе Сущевского Вала произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, движение затруднено как минимум на пять км и осуществляется только по одной полосе из четырех.

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Сущевский Вал, д. 62) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, в Московском регионе до вечера вторника, 21 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы, а также шквалистого ветра. Об этом ТАСС заявили представитель Гидрометцентра России.