Москвич подозревается в убийстве знакомого на востоке столицы Фото: ГСУ СК России по Москве.

48-летний москвич подозревается в убийстве знакомого на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что вечером 20 июля в квартире многоквартирного дома, расположенного на 13-й Парковой улице, поссорились два мужчины. В ходе конфликта один из них ударил оппонента тяжелым предметом по голове. От полученной травмы потерпевший скорчатся на месте.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, зафиксировали обстановку и изъяли предполагаемое орудие убийства. Подозреваемый задержан. Устанавливаются иные детали и обстоятельства произошедшего.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца на северо-востоке города. Первой тревогу забила супруга пропавшего, когда ее муж не вернулся домой. Возбуждено уголовное дело.