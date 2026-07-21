Полиция задержала мужчину, похитившего у москвича 28 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Задержан мошенник, завладевший 28 млн рублей под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, уголовное дело уже возбуждено.

В полицию обратился 43-летний москвич и рассказал, что в период с 2020 по 2025 год его знакомый предложил вложить 28 млн в его проекты: 12,5 млн из них - в добычу ракушечника в Крыму, 3,5 млн - в агрохолдинг. Деньги нужны были для решения административных вопросов по вхождению компании заявителя в структуру агрохолдинга. И еще 12 млн знакомый хотел потратить на покупку дома в Крыму по программе национализации.

Мужчина задержан после хищения у москвича 28 млн рублей под предлогом инвестиций

Злоумышленник постоянно связывался с жертвой по видеосвязи и даже создавал видимость финансово-хозяйственной деятельности. Однако, когда заявитель потребовал расчет, аферист исчез.

39-летний подозреваемый оперативно задержан правоохранителями в Крыму. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Как KP.RU писал ранее, подросток-курьер из Пушкино отправится в колонию за участие в мошеннической схеме. Он вступил в преступный сговор с неизвестными и похитил у пенсионера из Подмосковья 500 000 рублей.