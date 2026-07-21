«Хор Турецкого» выступил перед пациентами и врачами городской больницы № 15 имени Филатова

Артисты подготовили для пациентов и сотрудников больницы специальную программу со своими лучшими хитами. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

В городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова прошел необычный концерт: перед пациентами и врачами выступил известный коллектив «Хор Турецкого». Музыканты исполнили свои лучшие композиции и пообщались со зрителями.

Выступление артистов в одном из крупнейших стационаров столицы организовали Департамент здравоохранения и Департамент культуры Москвы. Концерт прошел в рамках новой концепции медицины города — создание для пациентов исцеляющей среды.

«За последние годы столичные стационары кардинально преобразились: появились комфортные зоны ожидания, благоустроенные территории, современная навигация, новые архитектурные и дизайнерские решения. Сегодня мы наполняем эту среду культурной жизнью: концерты и спектакли приходят в больницы, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку и помочь им легче адаптироваться к лечению, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Уверена, что такая забота о человеке — неотъемлемая часть современной медицины, где лечение идет рука об руку с созданием атмосферы, способствующей восстановлению».

В проекте участвуют крупнейшие детские и взрослые стационары Москвы: ММКЦ «Коммунарка», Морозовская детская больница, больница имени С.С. Юдина, клинический научный центр имени А.С. Логинова и другие.

Для выступления в больнице имени Н.Ф. Филатова музыканты «Хора Турецкого» подготовили специальную программу. Для пациентов и сотрудников стационара прозвучали самые известные хиты: «У русских все через край», «Жаворонок», «Звезда по имени Солнце», «Люди в белых халатах», «С чего начинается Родина», «Белла, чао» и многие другие.

По словам руководителя коллектива Михаила Турецкого, концерт в больнице стал благодарностью врачам и медицинским работникам за их самоотверженный труд. Народный артист России отметил, что хор с удовольствием поддержал инициативу правительства Москвы.

«Искусство лечит и физически, и психологически - это проверено и доказано. Зрители получают ощущение чуда, черпают силы, у них пульс нормализуется, давление», - рассказал Михаил Турецкий.

Программа выступлений творческих коллективов в столичных стационарах составляется московским Департаментом культуры. Например, в ММКЦ «Коммунарка» прошел концерт симфонического оркестра «Русская филармония». Перед пациентами и сотрудниками городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского выступили актеры театра «Ленком Марка Захарова». В детской Морозовской больнице организовали интерактивный спектакль «Дневник Робинзона», а в МКНЦ имени А.С. Логинова - концерт «Здоровья как по нотам!» артистов Москонцерта.

«В ближайшие недели ведущие учреждения культуры Москвы и частные театры продолжат программу: в больницах состоятся спектакли Московского театрального центра “Вишневый сад”, Московского театра кукол и Театра сторителлинга», - рассказал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин.

Кроме того, в стационарах откроются выставки столичных музеев, а для маленьких пациентов проведут творческие мастер-классы.