Убийство на почве ревности произошло в Москве, обвиняемый предстанет перед судом Фото: прокуратура Москвы.

42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

18 мая мужчина обратился к правоохранителям и заявил о пропаже его супруги. Сотрудники органов установили квартиру, где последний раз видели пропавшую. А в ходе осмотра помещения они нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Обвиняемый рассказал, что познакомился с погибшей в супермаркете, где она и работала. Впоследствии женщина ушла от мужа и стала проживать с подозреваемым. В день убийства между ними произошел конфликт на почве ревности с его стороны. В ходе него мужчина толкнул потерпевшую на кровать, взял кухонный нож и несколько раз ударил им погибшую в шею.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как KP.RU писал ранее, 48-летний москвич подозревается в убийстве знакомого на востоке столицы. Смертельный конфликт произошел накануне. Его причины не раскрываются общественности.