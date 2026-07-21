В больнице № 15 имени Филатова прошел концерт «Хор Турецкого». Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Концерт коллектива «Хор Турецкого» прошел в столичной клинической больнице (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова. Мероприятие состоялось в рамках развития концепции исцеляющей среды. Концерты и спектакли приходят в московских больницах, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку и помочь им легче адаптироваться к лечению. Данный проект уже охватил и детские, и взрослые стационары разных профилей.

Артисты выступили для пациентов и сотрудников ГКБ № 15 имени О.М. Филатова 20 июля. Они подготовили для слушателей специальную программу, куда вошли следующие композиции: «У русских все через край», «Люди в белых халатах», «С чего начинается Родина», «Мы желаем счастья вам», «Дорогой длинною», «Казаки в Берлине», «Темная ночь», «На заре», «Белла, чао», «Там, где клен шумит» и другие.

«Искусство лечит и физически, и психологически - это проверено и доказано. На наши концерты люди часто приходят после работы, уставшие, в поиске заряда энергии и отдыха души. И мы со сцены видим, как меняется их взгляд на фоне музыки, как они включаются в процесс, как начинают наконец улыбаться и отпускать весь негатив. Зрители получают ощущение чуда, черпают силы, у них пульс нормализуется, давление», - рассказал народный артист РФ Михаил Турецкий.