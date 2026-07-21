Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя и грозы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого кратковременного дождя, грозы, а также шквалистого ветра. Об этом агентству ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В течение дня в столице ожидается кратковременный дождь, а также местами гроза, ветер при которой может усилиться до 15 м/с, желтый погодный уровень», - сказал источник.

Соответствующий погодный уровень будет действовать в российской столице до 21:00 вторника, 21 июля. Желтый уровень по той же причине действует и на территории Московской области, но до 21:00 среды, 22 июля.

Как KP.RU писал ранее, в субботу и воскресенье, 25 и 26 июля, в Москве временно закроют для движения транспорта ряд улиц в районе спротивной арены «Лужники» из-за проведения концерта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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