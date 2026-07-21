Синоптик Позднякова: Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь с понедельника на вторник, с 20 на 21 июля, стала самой теплой в Москве с начала лета. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На карте показано распределение минимальной температуры воздуха ночью 21 июля по территории столичного региона. Западные районы оказались раньше в зоне фронта, и облачность уберегла территорию от выхолаживания», – написала синоптик в социальных сетях.

Как отметила метеоролог, на востоке Подмосковья первая половина минувшей ночи была малооблачной, а в Черустях воздух остыл до +14 градусов.

Как KP.RU писал ранее, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого кратковременного дождя, грозы, а также шквалистого ветра.

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