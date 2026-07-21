В Подмосковье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 18-летней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области перед судом предстанет 62-летний мужчина, который обвиняется в убийстве, совершенном в 2008 году, а также других преступлениях. Более подробно об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, в августе 2008 года подсудимый во время конфликта со знакомым выстрелил в него из пистолета. Инцидент произошел на территории дома в деревне Токарево. Оружие привез сообщник обвиняемого. После этого соучастники избавились от тела потерпевшего, спрятав его рядом с водоемом.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым из-за того, что убийство совершено в условиях неочевидности, а также «с использованием фигурантом методов сокрытия тела».

Во время допроса подсудимый рассказал об убийстве, совершенном им в 2008 году. Уголовное преследование в отношении соучастника преступления прекращено в связи с его смертью. 8 июля в рамках расследования другого уголовного дела подсудимый проверялся на причастность, следователь осуществил выезд по его месту жительства. Во время обыска в доме подсудимого обнаружили шесть кг наркотиков, а также оружие и боеприпасы, из-за чего мужчину задержали.

Следователи провели работу по сбору и закреплению доказательств: осуществлено более 10 допросов, получено заключение более 20 судебных экспертиз. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как KP.RU писал ранее, убийство на почве ревности произошло в Москве, обвиняемый предстанет перед судом. Мужчина несколько раз вонзил в свою сожительницу нож, а преступление пытался скрыть.

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