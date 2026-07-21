В Москве поздравили с юбилеем коллектив Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Пресс-служба Мостуризма

С 4 июня по 30 августа в столице проводится фестиваль искусств «Русский КоТ», организованный Всероссийским музеем декоративного искусства. В свой юбилейный год он впервые стал партнером проекта «Лето в Москве». Его музейный сад превратился в пространство для творчества и знакомства с русскими традициями. За 1,5 месяца на площадке провели более 300 мероприятий разных форматов — от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.

«Поздравляя Всероссийский музей декоративного искусства с 45-летием, хочу особо отметить его важную роль в сохранении народных художественных промыслов. Это не только наследие народов нашей многонациональной страны, но и действующие производства, уникальные трудовые коллективы, которые по сей день создают изделия, содержащие “культурный код” России и широко представленные в рамках выставочных проектов музея», - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель попечительского совета музея Денис Мантуров.

Он уточнил, что Правительство России оказывает отрасли постоянную поддержку. В текущем году на эти цели выделен один миллиард рублей.

Празднование юбилея организовали в рамках фестиваля «Русский КоТ». Программа началась с выступления Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

«Сегодня музей переживает один из самых динамичных периодов. Мы видим, как классическое академическое пространство успешно трансформируется в авторитетную платформу для развития современной креативной индустрии и предметного дизайна. Здесь на высоком профессиональном уровне реализуются значимые просветительские и творческие проекты, а выставочные залы неизменно становятся местом притяжения для широкой публики и экспертного сообщества», - отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова.

В честь дня рождения музея в рамках фестиваля искусств «Русский КоТ» для москвичей и туристов подготовили творческие занятия, экскурсии по усадьбе графа Ивана Остермана, в которой располагается культурное учреждение, и многое другое.

«С начала июня фестиваль искусств посетили уже больше 70 тысяч москвичей и туристов. Они участвовали в мастер-классах, знакомились с коллекциями российских дизайнеров, смотрели выступления театральных, музыкальных и хореографических ансамблей. До конца лета гостей ждет еще множество культурных открытий. От имени Правительства Москвы поздравляю коллектив Всероссийского музея декоративного искусства с 45-летием. Желаю вам вдохновения и энергии для воплощения в жизнь новых культурных проектов!» — сказала заместитель Москвы Наталья Сергунина.

Культурное событие стало частью масштабного проекта «Лето в Москве», третий сезон которого объединяет больше 500 площадок по всему городу. По словам Натальи Сергуниной, за первые полтора месяца в разных уголках столицы прошло порядка 56 тысяч мероприятий.

«Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные музейные технологии и лучшие практики», - сказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Она добавила, что на ближайшие пять лет у музея амбициозные планы — стать одним из ведущих национальных музеев России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов.

Афиша фестиваля на ближайшее время - на официальном сайте.