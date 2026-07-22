Ефимов: Благодаря 19 проектам КРТ построят жилье и социальные сооружения

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проектах планировки территорий (ППТ), утвержденных в столице в первом полугодии 2026-го. Они касаются 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этому реорганизуют почти 47,5 гектара.

«В рамках 19 проектов с утвержденной планировочной документацией суммарно построят почти 970 тысяч квадратных метров современной недвижимости. Большая часть придется на жилые новостройки для реализации программы реновации, что позволит ускорить переезд горожан из старого фонда в комфортные квартиры», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на реорганизуемых площадках предусмотрено строительство более 252 тысяч квадратных метров объектов социальной, деловой, производственной и сопутствующей инфраструктуры.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в результате этого в городе будет создано свыше 5,8 тысячи рабочих мест.

Реализация проектов КРТ в границах одобренной планировочной документации затронет участки в 21 районе в восьми округах столицы.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что больше всего жилья по реновации возведут по проекту КРТ в Гольянове.

«Общая площадь новостроек на Алтайской, Амурской, Курганской и Уссурийской улицах превысит 218,5 тысячи квадратных метров», - сообщили в ведомстве.

Прорабатывая планировочную документацию, грамотно разместили на территориях жилье и нежилые сооружения, определив при этом очередность их ввода.

В частности, в новом жилом квартале в Восточном Дегунине возведут общественно-деловой комплекс с гаражом. В здании разместят фармацевтическое предприятие. Кроме того, в Бабушкинском районе на Енисейской улице построят паркинг. Около жилых домов на Никитинской улице в Измайлове разместят детсад на 250 мест. В Лосиноостровском районе на улице Летчика Бабушкина появится поликлиника на 360 посещений в смену.

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили о создании городских кварталов благодаря программе КРТ. Для этого приводят в порядок бывшие промзоны, участки с неэффективным использованием и землю без каких-либо построек. Город на разных этапах ведет проработку и реализацию более 470 проектов КРТ. В целом они затрагивают свыше 4,7 тысячи гектаров. Программу выполняют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.