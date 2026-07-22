В парке «Крылатские холмы» появились современные голубятни

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

В парке «Крылатские холмы» завершен второй этап благоустройства. Здесь появились три голубятни. Эти сооружения башенного типа сделали двухуровневыми и шестигранными. Каждую из них спроектировали как современный комплекс для птиц. Они могут там жить круглый год. В голубятнях уместятся до 240 пернатых.

Как рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова, во время благоустройства парков в столице уделяют внимание созданию комфорта для посетителей, сохраняя при этом природный баланс территории.

«Новые голубятни в парке «Крылатские холмы» – пример комплексного подхода, при котором современная инфраструктура создается с учетом потребностей животных и птиц», - отметила Дерунова.

Она уточнила, что при разработке проекта использованы решения, которые обеспечивают безопасность, долговечность и удобство эксплуатации сооружений, а также комфорт для птиц.

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Проектируя голубятни, учитывали в каждой из них потребности пернатых. Там создали отдельные зоны для гнездования, отдыха и выгула. Позаботились и о техническом оснащении. Там есть все необходимое - от специальных кормушек и насестов до систем освещения и естественного проветривания.

Владелец голубиного питомника Сергей Стивкин пояснил, что в новой голубятне применялись качественные материалы в прекрасном исполнении.

«Посетители парка проходят мимо и восхищаются. Строители консультировались со мной по вопросу оснащения, уточняли, какие клетки нужны для максимального комфорта птиц», - рассказал Стивкин, добавив, что во время строительства были учтены озвученные пожелания.

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Он сообщил, что сейчас в голубятне 124 птицы разных пород. Среди них в основном армянские и бакинские.

В целом, сооружения занимают более 30 квадратных метров. Они могут прослужить более 20 лет. В природный ландшафт парка вписались искусственный камень цоколя и качественная отделка из дерева.

Создавая проект, учли особенности столичного климата и экологию. Голубятни оснастили защитными сетками, смонтировали систему естественного проветривания. Сооружения сделаны из устойчивых к внешним воздействиям материалов.

«Крылатские холмы» являются спортивным парком. В нем есть места для тренировок и соревнований высокого уровня по шоссейному и МТБ-велоспорту, плюс созданы прогулочные зоны.