На торгах реализуют просторное коммерческое помещение в Митино

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробнее о выставленном на городские торги крупном коммерческом помещении в районе Митино рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городских торгах можно приобрести коммерческие помещения не только в многоквартирных домах, но и в зданиях нежилого фонда, например в бизнес-центрах. Один из таких объектов находится в районе Митино — на Пятницком шоссе. Помещение площадью 185,2 квадратного метра расположено на третьем этаже, имеет свободное назначение. Это позволяет разместить здесь как офис, так и организации сферы услуг: спортивный центр, салон красоты или многопрофильную клинику. Подача заявок на участие в торгах завершится 27 июля», — отметил глава департамента.

Помещение находится по адресу: Пятницкое шоссе, дом 15, корпус 4. Здание имеет удобный доступ как для пешеходов, так и для автомобилистов, поблизости расположены станция метро «Волоколамская», МКАД, на территории есть парковка.

Продавцом недвижимости является «Центр управления городским имуществом», подведомственный Департаменту городского имущества города Москвы. Аукцион пройдет 6 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Выставляемое городом на торги имущество можно увидеть на Инвестиционном портале. В разделе «Торги Москвы» собрана вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

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