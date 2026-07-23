Ефимов: Квартиры по реновации осматривают почти 170 жителей района Щербинка

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре новых квартир участниками реновации в Щербинке. Речь идет почти о 170 жителях старых домов.

«В Щербинке Новомосковского административного округа под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: улица Чапаева, дом 4. Она стала вторым жилым комплексом, заселяемым в районе по программе. Участники получат равнозначные квартиры в новом доме, построенном в соответствии с современными стандартами качества и безопасности жилья», - отметил заммэра.

Он напомнил, что всего в действующую программу реновации в районе Щербинка включены 60 домов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, новые квартиры получат около двух тысяч семей.

На нежилом первом этаже нового дома в будущем разместят социально-бытовую инфраструктуру: в частности, аптеки, магазины, кафе и досуговые центры.

В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что в новостройке на улице Чапаева находятся 140 квартир, из них пять - для маломобильных жителей.

«На территории жилого комплекса создали безбарьерную среду. При входах в подъезды, в вестибюлях и лифтовых холлах нет лестниц и порогов», - пояснили в ведомстве, подчеркнув, что благодаря этому передвижение по дому будет удобным для всех жильцов.

Около дома разместили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Желающие могут получить помощь города во время переезда: бесплатную машину и грузчиков. Оформить услугу «Помощь в переезде» можно на mos.ru или в Центре информирования по переселению. Этот центр работает на первом этаже того же дома, в который заселяются жильцы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что примерно 170 участников реновации из домов 14, 16 и 18 на улице Мостотреста уже выбирают новые квартиры.

«Переехать в новостройку они смогут сразу после заключения договоров на предоставленное жилье. Всестороннюю помощь и поддержку в оформлении документов жителям оказывают сотрудники Департамента городского имущества», - рассказала столичный министр.

Вся информация о реновации - на mos.ru. В Градостроительном комплексе столицы напомнили, что подробности о квартирах и домах по программе собраны по ссылке.

Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также рассказал о построенном при помощи технологии объемно-блочного домостроения монолитном жилом комплексе по реновации в районе Щербинка.