Максим Ликсутов: Рельсовый каркас столицы пополнили более 370 современных российских вагонов

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о пополнении рельсового каркаса столицы. С начала года добавились свыше 370 современных вагонов, произведённых в России.

Напомним, масштабная программа модернизации охватывает сразу три главных направления. В метро появились еще 200 вагонов новейшей серии «Москва-2026». Для парка электропоездов Ярославского направления закупили 121 вагон современной «Иволги». А на трамвайных маршрутах курсируют 50 односекционных вагонов «Львенок-Москва» с автономным ходом. Эти поставки позволили столице досрочно завершить обновление трамвайного парка.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать надежность и комфорт рельсового транспорта и своевременно обновляем подвижной состав. С начала 2026 года вывели на линии более 370 новых вагонов отечественного производства», - отметил заммэра, подчеркнув, что они превосходят по ключевым параметрам большинство мировых аналогов.

Как сообщил Ликсутов, в метро доля новых поездов уже достигла 80%. К 2030 году планируется, что этот показатель превысит 90%.

Заммэра напомнил, что весь новый подвижной состав закупают по контрактам жизненного цикла. Это гарантирует его безупречное техническое состояние в течение 30 лет эксплуатации, уточнил Ликсутов.

В поездах серий «Москва-2026» теперь есть сквозные проходы, позволившие увеличить вместимость составов на 10% - до 1,5 тысячи человек. А еще там расширили на 32% дверные проемы для быстрой посадки и высадки пассажиров. Кроме того, в новых вагонах улучшили шумоизоляцию, поставили эргономичные кресла. Плюс ко всему их оснастили интеллектуальными автоматическими системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, мультимедийными экранами и портами для зарядки гаджетов. Везде полностью обеспечили безбарьерное перемещение маломобильных пассажиров.

Москва является главным драйвером машиностроения России. На столицу приходится 75% всех заказов городского транспорта и комплектующих в стране.