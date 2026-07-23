Ефимов: Город построил и реконструировал детсады и школы на 6,5 тысячи мест в ТАО с 2021 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных и реконструированных городом детсадах и школах в Троицком округе Москвы.

«Город продолжает активно развивать инфраструктуру ТиНАО. В жилых микрорайонах ежегодно появляются современные школы и детские сады. За последние 5,5 лет в Троицком административном округе в рамках Адресной инвестиционной программы возвели и реконструировали 10 объектов образования», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, здания общей площадью около 95 тысяч квадратных метров рассчитаны на 6,5 тысячи мест.

Новые здания для детсадов и школ разместили в районах: Бекасово, Вороново, Краснопахорский, а также в Троицке.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, за прошлый год в Троицком округе построили и реконструировали четыре школы. Их общая площадь - 51,5 тысячи квадратных метров. В них смогут учиться, примерно, 2,7 тысячи детей.

«В 2026-м завершена реконструкция здания школы № 2073 в районе Вороново. Специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, обновили фасады и внутренние помещения», - рассказал глава ведомства, уточнив, что при этом соединили реконструированный корпус теплым переходом с возведенным в 2024 году зданием.

Он добавил, что теперь у 350 учащихся 1–5-х классов есть современное образовательное пространство, в котором обеспечено все необходимое для учебы, творчества и общения.

Кроме того, готовится к открытию построенная в 2025 году в поселке Ватутинки школа. Ее площадь - свыше 19 тысяч квадратных метров. Три просторных и светлых корпуса рассчитаны на 1200 мест. При этом в них разделили потоки учащихся разного возраста. А еще в школе создали лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали о возведенном образовательном комплексе в поселке Щапово района Краснопахорский. В нем 800 мест с дошкольным отделением. Площадь здания - свыше 16,3 тысячи квадратных метров. Там разместили ИТ-полигон, учебный кабинет основ и принципов программирования, робокласс. Кроме того, открыли мастерскую акварельной живописи, библиотечный центр и многофункциональный зрительный зал. В дошкольном отделении сделали спальные зоны, а также обустроили многофункциональный физкультурный и музыкальный залы. А для развивающих занятий выделили специальные кабинеты.

О том, как развиваются Троицкий и Новомосковский округа Москвы, ранее рассказал Сергей Собянин.