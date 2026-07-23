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НовостиОбщество23 июля 2026 8:56

ВЦИОМ: Москвичи отметили сохранение облика исторических зданий после капремонта

Капремонт исторических домов получил высокую оценку жителей Москвы
Елизавета БУБНОВА
ВЦИОМ: Москвичи отметили сохранение облика исторических зданий после капремонта

ВЦИОМ: Москвичи отметили сохранение облика исторических зданий после капремонта

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи отметили сохранение облика исторических зданий после капитального ремонта: 78% опрошенных считают, что данная программа положительно влияет на облик города. Аналитический центр ВЦИОМ провел соответствующий опрос среди местных жителей.

84% респондентов отмечают положительные изменения после проведения работ. Более половины считают, что после капремонта повысилась эстетическая привлекательность их дома. Еще москвичи отмечают улучшенное состояние подъездов (45%), внешнего вида дома (43%).

Улучшение внешнего вида районов местные жители также называют одним из существенных результатов программы. Так, 89% москвичей считают, что обновленные дома делают район более ухоженным, 70% - более современным.

К тому же, 75% опрошенных назвали проведение капремонта полезным, 58% - красивыми, 55% - современными. Таким образом, улучшение состояния дома сопровождается изменением его внешнего вида и более общим ощущением ухоженности.