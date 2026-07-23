Самолет потерпел крушение в районе села Луцино в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный самолет, вероятно, потерпел крушение в районе села Луцино в Московской области. Об этом в четверг, 23 июля, «Известиям» заявил проверенный источник. Официального подтверждения произошедшего пока нет.

По информации спикера, летчик катапультировался. Воздушное судно охарактеризовали как истребитель. Однако его принадлежность пока никак не уточняется. Оперативные службы региона уже выехали на место происшествия. Более подробная информация, вероятно, будет озвучена общественности позже.

Агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщает, что аварию потерпел учебно-боевой самолет при выполнении взлета в Московской области. Самолет упал в безлюдной местности. Никто не пострадал.

Как KP.RU писал ранее, Минобороны РФ сообщило о падении самолета в Иркутской области 15 июня 2026 года. Жертв и разрушений нет. По предварительной информации, инцидент произошел при заходе на посадку. Экипаж успел капитулироваться.