Режиссер Маслов: Кинопарк «Москино» позволил школьникам прикоснуться к миру кино. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Кинопарк «Москино» дает подросткам шанс познакомиться с разными профессиями, в том числе и позволяет прикоснуться к миру кино. Об этом сообщает режиссер и наставник проекта Антон Маслов.

«Замечательно, что дети гораздо раньше смогут понять, их ли это путь. Осознать, что кино не для тебя, – это уже большой шанс на счастливую жизнь в будущем. А если поймешь, что твое – тем более. Замечательно, что ребята могут попробовать себя в разных профессиях, почувствовать их, прикоснуться и увидеть: просто так ничего не дается», – сказал спикер.

Маслов подчеркнул, что благодаря развитой медиасфере подростки уже умеют снимать, монтировать и продвигать собственные короткометражки. По мнению режиссера, проект дает возможность новому поколению в будущем сделать российский кинематографов лучше.

Как KP.RU писал ранее, съемки в кинопарке «Москино» помогли школьникам с выбором профессии. По словам ученика медиакласса школы №1517 Тихона Месевренко, для него участие в съемках стало настоящим подарком.