Задержан москвич, стрелявший из окна жилого дома на северо-востоке столицы. Фото: пресс-служба Росгвардии

На северо-востоке Москвы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который стрелял из травматического пистолета из окна многоквартирного жилого дома. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба столичной Росгвардии.

Инцидент произошел накануне в районе Березовой аллеи. Сотрудники ведомства находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о стрельбе. В результате задержан 56-летний москвич.

На северо-востоке столицы росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу из пистолета

Установлено, что пьяный мужчина стрелял из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры. Причины его поведения пока не сообщаются общественности. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как KP.RU писал ранее, 43-летний москвич обвиняется в покушении на убийство отца. Во время конфликта задержанный бросился на родителя с молотком. Довести до конца задуманное он не смог: происходящее заметила супруга потерпевшего. Она пресекла нападение и вызвала скорую.