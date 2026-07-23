Маленькая героиня: в Видном выписали девочку, родившуюся на 29-й неделе

Родившуюся преждевременно Миру из Подмосковья выписали домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из перинатального центра подмосковного Видного выписана малышка, родившаяся на 29-й неделе беременности. Ее маме сделали экстренное кесарево сечение из-за ангины.

Изначально вес Миры составлял 990 граммов, однако сейчас девочка весит уже три кг; ее рост был 35 см, а сейчас 49. Об этом ИС «Вести» рассказала мама малышки Наталья Бородаева.

«Повлияло на это (кесарево) заболевание, мы всей семьей переболели ангиной, я перенесла в легкой форме, но это дало о себе знать, воды отошли неожиданно. <...> Мирочка у нас теперь три килограмма и рост – 49 сантиметров, почти 50, так что мы уже готовы к выписке», - рассказала женщина.

Мира побывала в реанимации, отделении интенсивной терапии, а также прошла через ежедневные осмотры медиков. Наталья жила в больнице вместе с ней.

Врачи Видновского перинатального центра отмечают, что чаще всего причинами преждевременных родов становятся инфекции и стресс. Поэтому будущим мамам советуют готовиться к этому осознанному шагу заранее, чтобы перестроиться на время вынашивания малыша.

Как KP.RU писал ранее, с начала 2026 года в Московской области родилось больше мальчиков, чем девочек. По данным пресс-службы подмосковного Министерства соцразвития, в регионе зарегистрировано более 51,5% новорожденных мальчиков.