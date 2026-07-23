Парк «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре готовят к открытию

Фото: Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

Работы, стартовавшие в апреле, идут строго по графику, и уже совсем скоро зона у аттракционов встретит гостей обновленным видом.

По информации администрации города, строители завершили укладку новой брусчатки и полностью смонтировали линию уличного освещения. Однако на этом преображение не заканчивается: до 30 июля подрядчикам предстоит установить здесь стильные скамейки, парковые качели и современные урны.

«Обновление территории идет полным ходом. Мы уже видим, как преобразилась пешеходная зона и появилась комфортная площадка для отдыха», — рассказала ведущий эксперт отдела внешнего благоустройства Татьяна Стоцкая.

Важно, что этот участок парка был выбран самими жителями. В ходе Всероссийского голосования в 2025 году за обновление «Судостроителя» проголосовали более 3 тысяч комсомольчан. Горожане не скрывают радости от перемен.

В этом году «Судостроитель» поборется за победу во Всероссийском конкурсе ДФО. В случае победы (результаты станут известны к 1 сентября 2026 года) здесь появятся креативные и инклюзивные пространства для маломобильных групп населения.

Сейчас в городе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») одновременно обновляются еще четыре общественных пространства. Одна из точек, «Кордодром» в парке Гагарина, уже полностью готова к приему посетителей.