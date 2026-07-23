Задержан 18-летний поджигатель релейных шкафов на Московской железной дороге Фото: Ольга ЮШКОВА.

Под стражу взят 18-летний юноша, который поджег четыре релейных шкафа на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Возгорание релейных шкафов произошло накануне на 71 км перегона «Сергиев Посад – Топорково» Ярославского направления МЖД. Благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов не допущено.

За поджог четырех релейных шкафов на Московской железной дороге под стражу взят 18-летний юноша

Личность злоумышленника установили сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из БСТМ ГУ МВД России по Москве и при силовой поддержке Росгвардии. Юношу задержали на территории Владимирской области.

Установлено, что 18-летнему подростку через мессенджер угрожали неизвестные. Под их давлением он вскрыл отверткой шкафы с ж/д оборудованием, облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру для отчета. Известно, что за это задержанному не должны были ничего заплатить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту уже предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан 14-летний мальчик, проникший на пути в Мосметро. Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии: от «Рязанского проспекта» к «Выхино». Постороннего на путях заметит дежурный по станции.