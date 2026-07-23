Москвичи стали чаще интересоваться историей отечественного кино

Жители столицы всё чаще выбирают экскурсии по легендарным киностудиям, чтобы познакомиться с историей создания отечественных фильмов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители столицы всё чаще выбирают экскурсии по легендарным киностудиям, чтобы познакомиться с историей создания отечественных фильмов. С января по май 2026 года объём мобильного трафика на территориях популярных киноплощадок вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.

Лидером по популярности стал «Мосфильм» — одно из главных мест российской киноистории. Его посетила четверть абонентов, выбирающих такой досуг. В тройку популярных мест также вошли Киностудия Горького и павильоны кинопарка «Москино».

Пик интереса пришёлся на май–июнь. Киностудии привлекают не только москвичей: среди гостей много туристов из разных регионов России — от Дальнего Востока до Северного Кавказа.

Чтобы съёмочные группы и сотрудники Киностудии Горького могли пользоваться стабильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, а посетители экскурсий — делиться впечатлениями в соцсетях прямо с площадок, инженеры оператора установили на территории киностудии новое телеком-оборудование с поддержкой широкого набора частотных диапазонов и технологией MIMO 4×4, которая стабилизирует сигнал. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью 200 Мбит⁄с.