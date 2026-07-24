На Измайловском бульваре доступно 38 машино-мест

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На городские торги выставлено 38 машино-мест площадью от 13,7 до 17,5 квадратного метра в Восточном Измайлове. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Собственное парковочное место позволит сэкономить время на поиск стоянки и быть уверенным в сохранности автомобиля. Машино-места в столице можно приобрести напрямую у города, приняв участие в открытых аукционах.

Сейчас в районе Восточное Измайлово на городских торгах доступно 38 парковочных мест, расположенных в паркинге нового жилого дома по адресу: Измайловский бульвар, дом 71. Их реализуют в рамках проекта «Московские кварталы».

Прием заявок на участие в торгах завершится 28 июля, а аукционы пройдут 4 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.