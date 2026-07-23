Аферисты выманили жителя Подмосковья в кино, чтобы обчистить его квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье задержана подозреваемая в краже денег из квартиры, хозяина которой мошенники выманили в кино. Об этом сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

61-летний житель Красногорска обратился в полицию. Установлено, что его 20-летней дочери позвонили из «городской поликлиники» и под предлогом записи на диспансеризацию получили ее персональные данные. После девушке стали звонить якобы правоохранители. Они заявили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, а ее банковские счета используются для незаконных переводов.

Жертву убедили передать ключи от квартиры отца для обысков. Аферисты повторно связались с девушкой на следующий день и заявили о необходимости вывести отца из квартиры для «проведения следственных мероприятий».

«После ухода мужчины злоумышленники проникли в квартиру, воспользовавшись переданными ключами, и похитили из комода и шкафа сбережения в размере 360 000 рублей и 1 400 долларов США», - сообщает Петрова.

Правоохранители оперативно задержали 19-летнюю жительницу Одинцово. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под домашним арестом. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и проверку причастности задержанной к аналогичным эпизодам.

Как KP.RU писал ранее, в Пушкино несовершеннолетний признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Юноше назначено наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.