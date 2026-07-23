Ефимов: В конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ» победила разработка Центра ИИ в градостроительстве

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о представленной Центром искусственного интеллекта Департамента градостроительной политики Москвы единой платформе моделей искусственного интеллекта MSI Face на всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26». Благодаря технологии, на одной площадке объединяются ИИ-модели для проектирования и строительства, а еще, позволяет быстрее интегрировать их в существующие цифровые решения.

«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов: от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве», - отметил заммэра, уточнив, что город продолжает создавать инструменты, позволяющие объединить лучшие разработки на одной платформе и сделать их удобными для использования.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, такой подход помогает сокращать время на внедрение цифровых решений, ускоряет разработку новых сервисов и способствует распространению современных технологий в строительной отрасли.

Заммэра добавил, что победа проекта на конкурсе подтверждает высокий уровень московских цифровых разработок и их востребованность профессиональным сообществом.

При помощи платформы обеспечивается доступ к моделям через API, а также тестирование их работоспособности и возможностей через ее интерфейс. Благодаря этому, проще создавать новые цифровые сервисы. Важно, что все опубликованные решения предварительно проверяются. Это позволяет повысить надежность и безопасность их использования.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что MSI Face - это единый хаб размещения и тестирования моделей ИИ, наборов данных и готовых сервисов.

«Модели, размещенные на платформе, работают с различными типами информации – сейчас они обрабатывают фотографии, в перспективе же технология сможет анализировать ТИМ-модели, чертежи, облака точек (совокупность пространственных измерений, представленных в виде набора точек с координатами X, Y, Z) и другие форматы, востребованные в строительстве», - рассказали в ведомстве.

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что центр искусственного интеллекта в градостроительстве действует на базе Департамента градостроительной политики Москвы с 2024 года. Центр уже обеспечил разработку более 5 сервисов, позволяющих оптимизировать строительный процесс. В их числе: «Квартирография» и «Цифровой нормоконтроль».