Ефимов: В первом полугодии 2026-го темпы строительства жилья по реновации выросли на треть

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о жилье, построенном за первую половину этого года в столице по реновации. Известно, что в возведенных 37 домах находятся свыше 11,5 тысячи квартир; их жилая площадь - более 650 тысяч квадратных метров.

«Направленная на обновление жилого фонда столицы и создание комфортной городской среды программа реновации ежегодно улучшает собственные показатели по темпам и объемам строительства. За первую половину 2026 года построено свыше 650 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на 30 процентов превышает показатель аналогичного периода в 2025-м», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, к июлю уже возведено 37 домов в 27 районах Москвы, тогда как год назад готовых к заселению новостроек было около 20.

Заммэра добавил, что новые объекты появились в девяти округах. Больше всего их построили на юго-востоке: 16 современных зданий на более чем 4,6 тысячи квартир. Новоселы получают жилье с готовым ремонтом.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что Московский фонд реновации подтвердил статус лидера среди застройщиков страны, заняв первое место по объему ввода жилья.

«Дома возведены из высококачественных материалов проверенных отечественных поставщиков, оснащены современным инженерным оборудованием, подключены к индивидуальным тепловым пунктам, имеют высокий класс энергоэффективности», - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что квартиры оснащены «умными» счетчиками, автоматически передающими показания в управляющую компанию. Еще один плюс - продуманность планировок. Жильцы получают изолированные комнаты, большие кухни и застекленные лоджии.

Столичный стандарт качества обеспечен за счет единого подхода «Контроля Москвы» к безопасности и надежности строительства. На каждом этапе за возведением домов по реновации следит Мосгосстройнадзор. В целом, на 37 стройплощадках провели более 260 выездных проверок.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что за прошлый год Московский фонд реновации стал лидером в рейтинге по объему ввода жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России. За 2025-й во всех округах Москвы по реновации было построено 119 домов.

Из трех старых домов в Щербинке в новостройку на улице Чапаева заселятся по реновации 147 жителей. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр поручил вдвое быстрее выполнять планы по программе.