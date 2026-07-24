Владислав Овчинский рассказал о новом деловом центре в Обручевском районе

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В Обручевском районе столицы завершилось строительство многофункционального офисного центра. Новое здание расположилось по адресу: улица Обручева, дом 23Е, в непосредственной близости от станции метро «Калужская». О деталях проекта рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Общая площадь бизнес-центра превышает 29,5 тысячи квадратных метров. Особого внимания заслуживает его архитектурное решение: фасад поделен на четыре выразительные зоны, каждая из которых имеет свою текстуру. Нижние ярусы выполнены с использованием полуструктурного остекления, средняя часть выделяется оригинальными «зубчатыми» стенами из металлических сэндвич-панелей, а верхние уровни дополнены декоративными накладными ламелями.

«Такое решение придает зданию динамичный, современный облик, который меняется в зависимости от ракурса и освещения. При этом все рабочие помещения благодаря сплошному остеклению получают максимум естественного солнечного света», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Для жителей Юго-Запада открытие этого бизнес-центра означает появление новых рабочих мест и развитие офисной инфраструктуры в пешей доступности от метро. Кроме того, горожане получат дополнительные возможности для занятий спортом и общественного питания, а благоустроенная территория и собственная парковка помогут снизить нагрузку на близлежащие улицы.

Напомним, что Юго-Западный административный округ сегодня находится в активной фазе развития. В программу реновации в этом округе включено более пятисот домов, и на данный момент здесь возводится свыше двадцати новостроек для переселения жителей из старого фонда.