Ефимов: В СВАО построили четыре объекта по программе «Безопасный город»

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее о построенных на северо-востоке столицы четырех зданиях в рамках программы «Безопасный город» рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица создает инфраструктуру, направленную на безопасность горожан. Объекты возводят во всех административных округах с применением энергоэффективных технологий и качественных материалов. Так, по программе «Безопасный город» в рамках Адресной инвестиционной программы с 2019 года в Северо-Восточном административном округе построили три здания для размещения отделов полиции и пожарное депо», - отметил заммэра.

Он уточнил, что объекты появились в районах: Ростокино, Северный и Лосиноостровский.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, общая площадь зданий превышает 18,2 тысячи квадратных метров.

В городе под особым контролем находится строительство сооружений, обеспечивающих безопасность жителей. Для оснащения дежурных частей закупается современное оборудование. Благодаря этому, полиция работает эффективнее, улучшая качество обслуживания горожан.

При помощи современного оборудования пожарные депо быстро реагируют на чрезвычайные ситуации и эффективнее тушат пожары.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал о построенном на улице Летчика Бабушкина в Лосиноостровском районе в 2026 году современном четырехэтажном здании отдела полиции. Его площадь - свыше 6 тысяч квадратных метров.

«Здесь оборудовали кабинеты специализированных подразделений, отдела уголовного розыска, следственного отдела, а также отделения по вопросам миграции, участковых, группы охраны и конвоирования», - сообщили в ведомстве.

Также оборудованы группы тылового обеспечения, дежурная часть и зал оперативного управления, зал для борьбы, тренажерный зал, комнаты отдыха и психологической разгрузки, тир со стрелковой галереей.

В Северном районе столицы возвели здание для сотрудников полиции. Оно занимает около 5 тысяч квадратных метров. Здесь обеспечены все необходимые условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха. В частности, кабинеты для руководства штаба и специализированных подразделений, стрелковый и мультимедийный тиры, зал для занятий борьбой, раздевалки и душевые. Как пояснили в Градостроительном комплексе Москвы, для торжественных мероприятий и совещаний разместили конференц-зал. Он может вместить до 100 человек.