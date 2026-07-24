Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть вражеских дронов, направленных на Москву. Об этом в пятницу, 24 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще шесть беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувший час это уже 11 беспилотников, сбитых силами ПВО. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.