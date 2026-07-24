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НовостиПолитика24 июля 2026 7:55

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Российские военные успешно защищают небо столицы от вражеских дронов
Елизавета БУБНОВА
Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть вражеских дронов, направленных на Москву. Об этом в пятницу, 24 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще шесть беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувший час это уже 11 беспилотников, сбитых силами ПВО. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.