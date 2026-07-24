Домодедовские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из ОАЭ. Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Домодедовские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из ОАЭ. Несколько видов запрещенных веществ обнаружено у 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая. В своем блокноте он вез бумагу, пропитанную наркотическим средством, которая также называется «марками». Об этом журналистам KP.RU сообщила пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Пассажира остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане среди личных вещей найдены электронное устройство для курения, два флакона с жидкостями, а также блокнот, под обложкой которого было пять целых «марок» и еще одна, порезанная на части. Второе электронное устройство для курения остановленный достал из кармана джинсов.

Контрабанду наркотических средств из ОАЭ пресекли домодедовские таможенники

Эксперты подтвердили, что «марки» содержат наркотическое средство ЛСД, ЛСД-25 массой 0,1 граммов, а в жидкостях и устройствах содержится наркотическое средство MDMB (N) – 2201 массой 74,96 гр.

По факту контрабанды наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Как KP.RU писал ранее, таможенники из Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий стоимостью 36 млн рублей. Незадекларированные товары обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая.